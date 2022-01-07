المشهد بـ كازاخستان.. استعادة النظام وإعلان حصيلة القتلى

أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، فجر اليوم الجمعة، الحصيلة النهائية لضحايا أحداث العنف في الأيام الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية الكازاخي أن 18 من الشرطة والحرس الوطني قتلوا فيما أصيب 748 آخرون.

ونقل التلفزيون الرسمي في البلاد عن الرئيس قاسم توكاييف، تأكيده على استعادة النظام الدستوري في معظمه.

وينتظر أن يلقي توكاييف كلمة إلى الشعب الكازاخي في وقت لاحق اليوم.

كما أعلن وزير الداخلية عن اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص في مدينة ألماتي، والقضاء على 26 من الإرهابيين المسلحين في البلاد.

وكان تقرير سابق أفاد بمقتل 13 وإصابة 353 في صفوف القوات الأمنية، في المقابل، قتل "عشرات" المتظاهرين وجرح أكثر من ألف، بحسب السلطات.

ولا تزال كازاخستان تعيش أجواء ملتهبة في ظل استمرار الاشتباكات والاحتجاجات، الخميس، لتصل إلى اعتقال المئات وإطلاق النار في مدينة ألماني.

ونقلت وسائل إعلام محلية في كازاخستان عن السلطات قولها إنه جرى إلقاء القبض على نحو ألفي شخص حتى الآن في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة ألماتي.

وبحسب التقارير الإعلامية الكازاخية فإن عدد المعتقلين بألماتي في تزايد، ورغم ذلك لم يتضح عدد الأشخاص الذي تم توقيفهم في أنحاء البلاد.

وتركزت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة في ألماتي، المركز الاقتصادي لكازاخستان وأكبر مدنها، حيث تعرضت مبان حكومية لهجمات وتعرضت سيارات لإضرام نار وشركات لأعمال نهب.