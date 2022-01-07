عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كازاخستان: تمت استعادة النظام الدستوري في معظمه

قاسم جمارت توكاييف
قاسم جمارت توكاييف

أكد رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف، اليوم الجمعة، إن النظام الدستوري في البلاد تمت استعادة معظمه.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وزير داخلية كازاخستان قوله إنه تم القضاء على 26 إرهابيًا مسلحًا، فيما أعلنت الوزارة مقتل 8 من أفراد الشرطة والحرس الوطني وإصابة 748 آخرين.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.

وندهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان.

أمريكا: نراقب نشر قوات تكتل تقوده روسيا في كازاخستان

الحكومة الأرمينية توافق على إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان

واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئيًا.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.

وفي اليوم الثاني، تفجرت الاحتجاجات، إذ خرج الآلاف في شوارع مدينة جناوزين، مركز صناعة النفط في كازاخستان، ثم امتدت الاشتباكات إلى المدن الأخرى، في البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.

والغاز المسل له أهمية كبيرة في البلاد نظرا لأن كثيرين يعتمدون عليه في سياراتهم نظرا لرخص ثمنه، ورغم أن البلاد غنية بالنفط، إلا أن سكانها الذين يبلغون نحو 19 مليونا يكابدون الفقر وتراكم الديون.

الشرطة الدستور كازاخستان احتجاجات كازاخستان مظاهرات كازاخستان احتجاجات الحرس الوطني

موضوعات متعلقة

أمريكا: نراقب نشر قوات تكتل تقوده روسيا في كازاخستان

الحكومة الأرمينية توافق على إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان

ترشيحاتنا

كيف سيحتفل أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد بدون قيود كورونا؟

رئيس كازاخستان: تمت استعادة النظام الدستوري في معظمه

ضياء السيد ومحمد شوقي يقودان مخطط تمرد زيزو على الزمالك

خالد الدرندلي: سأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وهذا موقفنا من أزمة الأهلي

أخبار التكنولوجيا| جوجل تستحوذ على شركة أمن سيبراني إسرائيلية.. وهذا الهاتف يحقق لسامسونج مبيعات هائلة

بفرمان موسيماني .. صلاح محسن لن يغادر القلعة الحمراء ورسالة حاسمة من عبد الحفيظ للدوليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ