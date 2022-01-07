رئيس كازاخستان: تمت استعادة النظام الدستوري في معظمه

أكد رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف، اليوم الجمعة، إن النظام الدستوري في البلاد تمت استعادة معظمه.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وزير داخلية كازاخستان قوله إنه تم القضاء على 26 إرهابيًا مسلحًا، فيما أعلنت الوزارة مقتل 8 من أفراد الشرطة والحرس الوطني وإصابة 748 آخرين.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.

وندهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان.

واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئيًا.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.

وفي اليوم الثاني، تفجرت الاحتجاجات، إذ خرج الآلاف في شوارع مدينة جناوزين، مركز صناعة النفط في كازاخستان، ثم امتدت الاشتباكات إلى المدن الأخرى، في البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.

والغاز المسل له أهمية كبيرة في البلاد نظرا لأن كثيرين يعتمدون عليه في سياراتهم نظرا لرخص ثمنه، ورغم أن البلاد غنية بالنفط، إلا أن سكانها الذين يبلغون نحو 19 مليونا يكابدون الفقر وتراكم الديون.