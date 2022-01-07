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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنهاية ديسمبر.. القيمة السوقية للأسواق المال العربية ترتفع 3.12 %

ارتفاع القيمة السوقية
ارتفاع القيمة السوقية لأسواق المال العربية

ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المال العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنحو 3.12 % في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021 .

وكشفت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، التي أصدرها صندوق النقد العربي  أن مؤشر الصندوق أنهى تعاملات شهر ديسمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.56 % ليصل إلى نحو 494.07 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021.

وأشار صندوق النقد العربي فى نشرته الشهرية لأسواق المال العربية إلى أن أغلب مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي شهدت ارتفاعاً في نهاية ديسمبر من عام 2021، لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021.

تابع صندوق النقد العربي فى نشرته الشهرية لأسواق المال العربية: أن ذلك يعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول ومؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات منها: البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والاستثمار، والصناعة.

وأوضح صندوق النقد العربي فى نشرته الشهرية لأسواق المال العربية أن استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية التي تهدف إلى توسعة قاعدة الأسواق كان له الأثر الإيجابي على مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداول، وجذب الاستثمار الأجنبي، علاوة على استمرار عملها في إطار تعزيز التحول المالي الرقمي، وتنمية أسواق الدين، وتفعيل منصات التمويل الجماعي.

أسعار النفط

وذكر صندوق النقد العربي فى نشرته الشهرية لأسواق المال العربية، تحسن أسعار النفط العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العالمية عزز أيضا من تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية شهر ديسمبر 2021.

أسواق المال العربية البورصات العربية أسعار النفط العالمية العقارات صندوق النقد العربي

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