السعودية.. نداء من سفارة المملكة لرعاياها في كازاخستان

وجهت سفارة السعودية لدى كازاخستان، اليوم (الجمعة)، نداءا لجميع المواطنين الموجودين فيها بضرورة البعد عن التجمعات، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف.

وناشدت السفارة في بيان لها بجميع المواطنين بضرورة التقيد بتعليمات حظر التجوال خلال الفترة التي حددتها السلطات الكازاخستانية من الساعة 11 مساء وحتى 7 صباحًا، وتستمر حتى 19 يناير المقبل.

وناشدت السفارة مواطنيها إلى التواصل معها في حال الطوارئ على رقم 77761321119+، بجانب الابتعاد عن التجمعات حفاظا على سلامتهم.

يذكر أن كازاخستان تشهد منذ الأحد الماضي مظاهرات واحتجاجات دامية وعنيفة، فيما أعلن رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف، اليوم (الجمعة)، أن القوات الأمنية فرضت النظام في معظم المناطق، فيما استعادت البلاد النظام الدستوري في معظمه، بعد الاضطرابات التي اجتاحتها.