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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تستعد لمهرجان التمور

لمسات جمالية وتراث سيوي.. استعدادت مكثفة لمهرجان التمور الدولي بمطروح

سيوة تستعد لمهرجان
سيوة تستعد لمهرجان التمور

يعد مهرجان التمور المصرية الذى تستضيفة واحة سيوة فى الفترة من ٢٢ الى ٢٤ يناير ٢٠٢٢ أحد أهم المهرجانات الدولية والتى تسلط الضوء على تلك الواحة  الفريدة.

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وينظم مهرجان التمور بسيوة الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والتى سبق وأن نظمت بالتعاون مع محافظة مطروح المهرجان الدولي للتمور المصرية أربع دورات متتالية خلال الفترة (2015 - 2016 - 2017 - 2018) برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم  الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة. وذلك بالتعاون مع الشركاء وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.


وتبذل القيادات التنفيذية بمحافظة مطروح وواحة سيوة جهود كبيرة لاستقبال هذا المهرجان الهام لاظهار المحافظة وواحة سيوة بالشكل اللائق.

واعلن مركز ومدينة سيوة مد فترة التقديم لمسابقة جائزة مهرجان التمور المصرية الدولي الخامس والتى تستضيفة واحة سيوة .

وأكد رئيس مدينة سيوة محمد ابو بكر  أنه تم مد فترة التقدم لمسابقة جائزة مهرجان التمور المصرية بسيوة حتى 16 يناير 2022.


واضاف  بأن التقديم (أونلاين) بجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة بمنطقة سيدي رحيم، و التقييم سيتم وفقاً للشروط المطلوبة والمرفقة بدليل فئات مسابقة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.


وأشار أنه ،سيتم الإعلان عن الفائزين خلال المهرجان في الفترة من ٢٢ الى ٢٤ يناير ٢٠٢٢.

من ناحية أخرى اجتمع  رئيس مركز ومدينة سيوة  مع ممثلي الأندية ومراكز الشباب، والجمعيات الأهلية والأحزاب، وذلك ضمن خطة الإعداد والتجهيز للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة بحضور  أحمد علي باغي سكرتير المركز، ورؤساء القرى، والشيخ عمر عبدالله راجح، حيث تم استعراض المهام المطلوبة أثناء فعاليات إقامة المهرجان بالقرية الأوليمبية، بدءاً من استقبال الضيوف بمدخل سيوة، ومرافقة الوفود المشاركة في المهرجان، وحتى انتهاء فعاليات المهرجان في اليوم الثالث والذي يوافق الرابع والعشرون من الشهر الجاري، كما تم مناقشة المقترحات والتوصيات الخاصة بتنظيم العروض الفلكلورية، والرياضية، والكشافة لطلبة المدارس.

و أكد رئيس مركز ومدينة سيوة على ضرورة  التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما اجتمع محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة مع أعضاء لجنة التجهيز والإعداد للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، ورؤساء القرى، والشيخ عمران فتحي كيلاني، وممثلي الجمعيات الأهلية، والإدارات التنفيذية المعنية. حيث تم مناقشة الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة لإقامة المهرجان واستقبال ضيوف الواحة، من العروض الفلكلورية التي تجسد التراث السيوي، والعروض الرياضية، والكشافة لطلبة المدارس.


وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على العمل من أجل أن يكون المهرجان  معبراً عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة، كما تم استعراض المهام المطلوبة من كل إدارة وجهة وتوزيعها بالتنسيق بين رئاسة المركز ومحافظة مطروح.

 

من ناحية أخرى بمساهمة من الفنانين  شيرين جواد، منال الخولى ، وخلود الجمل ، وسمير على ، وسعيد العايدى، ومحمد سليمان انطلقت  اعمال إضفاء اللمسات الجمالية لمدخل مدينة سيوة .


وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أنه في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على رفع درجة الجاهزية بسيوة لاستقبال الوفود المشاركة بالدورة الخامسة لمهرجان التمور المصرية بسيوة في الفترة من 22 حتى 24يناير الحالى تم التنسيق مع الفنانيين التشكيليين لإضافة لمسة جمالية تساهم في ظهور سيوة بالشكل اللائق حيث بداء العمل في عمل تصميمات وجداريات  مستوحاه من بيئة سيوة الثرية بتراثها وثقافتها الفريدة وطبيعتها الخلابة بالتعاون مع معهد سيوه الأزهرى.


فيما عبر الفنانيين عن سعادتهم بزيارة سيوة والمشاركة في إبراز جماليات الواحة من خلال الجداريات مؤكدا على جمال سيوة واستعدادهم للمشاركة مستقبلا في مثل هذه المبادرات .

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