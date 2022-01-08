بممارسة الرياضة والراحة.. خففي من آلام الجسم أثناء الحمل

يمكن أن تساعد الراحة وممارسة الرياضة في تخفيف العديد من آلام الجسم أثناء الحمل ، على سبيل المثال يمكنك تجربة تمارين ما قبل الولادة وفقًا لتوصيات طبيبك في بعض الأحيان ، كما يمكن أن يساعد الاستلقاء لفترة من الوقت في تخفيف الضغط على العضلات وتحسين الدورة الدموية يمكن أن يؤدي تطبيق الكمادات الحرارية أيضًا إلى تخفيف العديد من الأوجاع والآلام.

نصائح لتقليل آلام الجسم أثناء الحمل

قد تساعد النصائح التالية في تقليل آلام الجسم وآلامه أثناء الحمل بحسب ما نشره موقع هيلثي .

يمكن علاج الصداع ببعض تقنيات الاسترخاء والراحة. يمكنك أيضًا تناول عقار الاسيتامينوفين (تايلينول) وفقًا لتوصيات الأطباء. يمكن علاج آلام الأسنان بغسل الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم باستخدام معجون الأسنان والخيط بين الأسنان مرة في اليوم. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة السكرية إلى تعزيز صحة الأسنان. يمكنك أيضًا شطف فمك بالماء بعد نوبات القيء. يوصى أيضًا بإجراء فحوصات منتظمة للأسنان .

يمكن تخفيف الألم والخدر والوخز في اليدين عن طريق إعطاء راحة لليدين. يمكنك أيضًا استخدام الجبائر الخاصة لإبقاء الرسغين مستقيمين بناءً على توصية طبيبك .

يمكن تقليل وجع الثدي باستخدام حمالة صدر للأمومة مع دعم جيد. تغيير حمالة الصدر مع تغير حجم الثدي. يمكنك أيضًا تجربة الكمادات الدافئة أو الساخنة لتخفيف الألم. تجنب بعض الأطعمة أو إضافة مكملات لمنع آلام الثدي أثناء الحمل غير مدعوم بأدلة علمية .

يمكن تخفيف آلام الصدر الناتجة عن حرقة المعدة عن طريق تغيير عادات الأكل والشرب. يساعد تناول حصص صغيرة من الوجبات المتكررة أكثر من الوجبات الكبيرة والجلوس في وضع مستقيم بعد الوجبات على تقليل حرقة المعدة. يمكنك أيضًا تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين والأطعمة الحارة والدهنية. يمكن أن تساعد رعاية ما قبل الولادة والتحكم في ضغط الدم وأمراض الرئة والقلب المزمنة الأخرى في منع ألم الصدر الناتج عن مشاكل القلب .

يتم تخفيف آلام الظهر عن طريق الشد المنتظم والمشي. يمكنك أيضًا ارتداء أحذية بكعب منخفض واستخدام كرسي مع دعم للظهر. تجنب رفع الأشياء الثقيلة والوقوف لفترة طويلة. يقلل الحفاظ على الوزن المثالي أيضًا من خطر الإصابة بألم الظهر .

يمكن تخفيف آلام الرباط المستدير عن طريق الراحة وارتداء أحزمة الأمومة لدعم نتوء الطفل. يمكن أن تكون التمارين المنتظمة واليوجا السابقة للولادة مفيدة أيضًا .

يمكن تخفيف آلام الأرداف أو الشرج بسبب البواسير عن طريق إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي وشرب كمية كافية من الماء. هذا يخفف من حركة الأمعاء ويمنع الإمساك والبواسير. يمكنك أيضًا تجربة حمام المقعدة في الماء الدافئ للمساعدة في تخفيف الألم في منطقة الشرج. استخدم ملينات البراز والكريمات أو التحاميل الموضعية حسب توصيات طبيبك .

يمكن تخفيف ألم عرق النسا من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والراحة. يمكنك أيضًا تجنب الأنشطة التي تسبب الألم ، مثل الجلوس لفترات طويلة. قد يساعد التدليك اللطيف أيضًا في تخفيف الألم .

يمكن تخفيف تشنجات الساق عن طريق التمدد والانحناء وتدوير قدمك وساقيك. يمكنك أيضًا الراحة مع الحفاظ على رفع الساقين لتحسين الدورة الدموية. يمكن للأطعمة الغنية بالكالسيوم أيضًا أن تقلل من تقلصات عضلات الساق. اسأل طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مكملات الكالسيوم .

يمكن تخفيف آلام القدم أثناء الحمل عن طريق الراحة وارتداء الأحذية الداعمة وتدليك القدم والحفاظ على رفع الساقين. يمكنك أيضًا تجربة تمارين بسيطة للقدم ، بما في ذلك تمارين الإطالة والانحناءات وتدوير القدم .

يمكنك أيضًا تجربة العلاج الطبيعي والعلاجات الأخرى من الممارسين المسجلين لتخفيف الآلام والأوجاع. يمكن أن تكون ممارسة الرياضة في الماء أو السباحة مفيدة أيضًا للنساء الحوامل اللواتي يعانين من آلام في الجسم تحد من بعض التمارين والأنشطة.

متى تتصل بطبيبك؟

على الرغم من أن آلام الجسم وتشنجاته طبيعية أثناء الحمل ، إلا أنه يمكنك طلب الرعاية الطبية إذا كان ذلك يثير قلقك. يوصى بالسعي للحصول على وصفات طبية لأخذ مسكنات الألم أثناء الحمل لأن العديد من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية غير آمنة.

ابحث دائمًا عن رعاية طبية للألم أو الأوجاع المصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والصداع المستمر ومشاكل التنفس والنزيف المهبلي. قد تشير هذه الأعراض إلى وجود عدوى كامنة أو ارتفاع ضغط الدم أو الحمل خارج الرحم لدى بعض النساء. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تشخيص السبب الدقيق للألم وعلاجه وفقًا لذلك.