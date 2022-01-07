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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم إعطائهم شهادات دكتوراة من الخارج

ضبط
ضبط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص) بتعرضه لواقعة احتيال من قبل مسئولي إحدى المراكز التعليمية "غير المرخصة" والاستيلاء منه على مبالغ ( 50 ألف جنيه) بزعم إعطائه شهادة دكتوراه مُعتمدة من إحدى الجامعات الأجنبية ، دون الوفاء بذلك.

 

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات التعليمية فى العديد من المجالات بالإعلان عنها على مواقع التواصل الإجتماعى ، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى عدة تخصصات بمجالات مختلفة وإصدارات شهادات فى تلك المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج – على خلاف الحقيقة- ومن خلال ذلك تمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ وأخرين بلغت قيمتها (مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه) .

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المُشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم النصب الأجهزة الامنية الأموال العامة

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