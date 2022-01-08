فيسبوك تحذر مستخدميها بشأن كلمات المرور المسروقة.. تحقق من حسابك الآن

حذرت فيسبوك، جميع مستخدميها من هجمات اختراق واسعة النطاق، وتقول عملاقة التكنولوجيا إن هجمات "التصيد" تستهدف مستخدمي فيسبوك وإنستجرام وواتساب.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، قالت الشركة الأم ميتا في دعوى قضائية رفعتها ضد بعض المتسللين خلال الشهر الماضي، إن مجرمى الإنترنت استهدفوا مستخدمي تطبيقاتها الأربعة فيسبوك وماسنجر وواتساب وإنستجرام، بهجمات تصيد ضارة بهدف سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وتعد هجمات "التصيد الاحتيالي" هذه أمرا شائعا عبر الإنترنت، وتستخدم بانتظام لاختراق حسابات الشبكات الاجتماعية، وتشير شركة فيسبوك أن هجمات التصيد الاحتيالي تتزايد لخداع المستخدمين المطمئنين.

وتضمن أحد مخططات العام الماضي، إنشاء أكثر من 39000 موقع ويب مزيف، انتحلت هذه المواقع المارقة صفحة تسجيل الدخول لموقع فيسبوك Facebook الرسمية.

وقد قام المتسللون في هذه الحملة بجمع مئات الآلاف من المعلومات، والتي قاموا بيعها بعد ذلك أو اسخدامها في عمليات الاحتيال والمطاردة والابتزاز وغيرها.

وقالت جيسيكا روميرو، مديرة التقاضي على فيسبوك: "يمثل التصيد الاحتيالي تهديدا كبيرا لملايين من مستخدمي الإنترنت"، مضيفة :"إن هجمات التصيد الاحتيالى تجذب الضحايا إلى موقع ويب يبدو أنه يديره كيان موثوق به، مثل بنك أو منصة تجارة أو خدمة أخرى".

وخدعت الحملة المستخدمين لنشر تفاصيل تسجيل الدخول على صفحات مزيفة، حيث أن المحتوى المزيف للموقع مصمم لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني.

نصائح لتجنب سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك

1. قم بإدخال تفاصيل تسجيل الدخول إلى فيسبوك عبر موقع الويب أو التطبيق فقط.

2. إذا كنت تعتقد أن حسابك قد تم اختراقه، فقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

3. يمكنك أيضًا تسجيل الخروج من جلسات فيسبوك المشبوهة في الإعدادات الخاصة بك إذا كنت تعتقد أن شخصا آخر يستخدم حسابك عبر جهاز آخر لا تملكه.