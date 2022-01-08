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ابراهيم عيسى: إلغاء الطوارئ واستراتيجية حقوق الانسان مؤشرات صحية للجمهورية الجديدة

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن الجمهورية المصرية الجديدة قادرة وليست غاشمة وقائمة على العلم والعمل، قائلا: "مصر الان في مرحلة الدولة الطبيعية وليست مجبرة على أن تأتي بتصرفات استثنائية، والغاء حالة الطواري واقرار استراتيجية حقوق الانسان مؤشرات على الارض للدولة الصحية والجمهورية الجديدة".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن استخدام الدولة المصرية مصطلح القوة الغاشمة كان حتى تحقق البناء والاستقرار وتتحول إلى دولة مستقرة، متابعا: "القوة الغاشمة كانت عشان نبنى ونستقر وننجز ونسكت المتربصين بكل ما تفعله مصر من ايجابيات ويحاولون العبث بالإيجابيات".

واستكمل ابراهيم عيسى: "لا يجب أن نبدأ الجمهورية الجديدة بنفس الطريقة التى كنا نفكر بها ويجب أن يكون لدينا باستمرار عقول قادرة على طرح الخطط والافكار والتخلي عن الافكار القديمة، ويجب كل الافكار القديمة تنسف من أجل الجمهورية الجديدة القائمة على العمل والامل والعلم". 

 

حقوق الإنسان إبراهيم عيسى المصرية برنامج

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