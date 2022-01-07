موجز الاقتصاد| 3 قرارات مهمة من التموين.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب .. تنفيذ أعظم المشروعات في تاريخ مصر .. أول أسبوع لـ البورصة في 2022

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، كالتالي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من القرارات المهمة لأصحاب البطاقات التموينية بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بإصدار البطاقات التموينية (بدل فاقد / بدل تالف) وتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

ينشر صدى البلد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 يناير 2022؛ حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات بعد تراجعه أمس بنحو 6 جنيهات على مستوى بعض الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

تعد مبادرة حياة كريمة من أعظم المشروعات في تاريخ مصر والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري ورفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ700 مليار جنيه أو يزيد».

تعتزم وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، صرف رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين، أو الكوادر الخاصة عن شهر يناير الجاري.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2022، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.

ارتفع عدد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2021 بنسبة 132% مقارنة بعام 2020.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق مع نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد عند مستوى 12043 نقطة بأحجام تداول اقتربت من مليار و800 مليون جنيه ويعد هذا المستوى هو الأعلى خلال العامين السابقين حيث أن تخطي هذا المستوى يزيد من ثقة المستثمرين في أداء البورصة خلال الفترة القادمة مع مجموعة الطروحات المعلن عنها بالإضافة لدعم الدول لسوق المال خلال الفترة القادمة سوف ينعكس إيجابيا على الأداء بشكل عام.

قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط، إن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة .