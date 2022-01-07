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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| 3 قرارات مهمة من التموين.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب .. تنفيذ أعظم المشروعات في تاريخ مصر .. أول أسبوع لـ البورصة في 2022

صدى البلد

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، كالتالي:

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من القرارات المهمة لأصحاب البطاقات التموينية بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بإصدار البطاقات التموينية (بدل فاقد / بدل تالف) وتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-1-2022

ينشر صدى البلد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 يناير 2022؛ حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات بعد تراجعه أمس بنحو 6 جنيهات على مستوى بعض الأعيرة الذهبية المختلفة  في محلات الصاغة.

وزارة التخطيط تقوم بتنفيذ أعظم المشروعات بتاريخ مصر

تعد مبادرة حياة كريمة من أعظم المشروعات في تاريخ مصر والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري ورفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ700 مليار جنيه أو يزيد».

بشرى لـ موظفي الحكومة .. موعد رواتب شهر يناير | تعرف عليها

تعتزم وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، صرف رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين، أو الكوادر الخاصة عن شهر يناير الجاري.

البورصة في أول أسبوع من 2022

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2022، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.

132% ارتفاعا في عدد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية

ارتفع عدد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2021 بنسبة 132% مقارنة بعام 2020.

سعيد الفقي: مؤشر البورصة سجل المستوى الأعلى خلال عامين.. وتوقعات إيجابية

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق مع نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد عند مستوى 12043 نقطة بأحجام تداول اقتربت من مليار و800 مليون جنيه ويعد هذا المستوى هو الأعلى خلال العامين السابقين حيث أن تخطي هذا المستوى يزيد من ثقة المستثمرين في أداء البورصة خلال الفترة القادمة مع مجموعة الطروحات المعلن عنها بالإضافة لدعم الدول لسوق المال خلال الفترة القادمة سوف ينعكس إيجابيا على الأداء بشكل عام. 

حلمي: تطوير 52 قرية خلال 2021 ضمن مبادرة حياة كريمة

قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط، إن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة .

موجز الاقتصاد نشرة الأقتصاد اقتصاد مصر اقتصاد صدى البلد الأخبار الاقتصادية

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