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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اترعبت أول ما شوفته.. زهرة العلا: حسيت انى بضيع لما قابلت محمود المليجى.. نوستالجيا

زهرة العلا
زهرة العلا

ممثلة من طراز فنى تميزت بأداء فنى مميز عشقها الجمهور وتعلق بأعمالها الفنية حيث تمكنت بجدارة من جذب قلوب الملايين وكانت موهبتها وأدائها العبقرى علامة حفرتها فى وجدان محبيها وكان أشهر أفلام الفنانة زهرة العلا  فى بيتنا رجل ، الوسادة الخالية ، ابن الحتة ، الإخوة الغرباء ، لا أكذب ولكنى أتجمل ، اسماعيل يس فى الأسطول ، ملك البترول ، سر طاقية الإخفاء ، دعاء الكروان ، البوسطجى وغيرها من الأعمال الفنية .

 

وكشفت زهرة العلا فى إحدى لقائتها السابقة تفاصيل لقائها ذات يوم عن طريق الصدفة للفنان الراحل محمود المليجى عندما قامت بعمل كارنيه النقابة الخاص بها  وقالت " حسيت انى بضيع وخوفت لما بصيت فى عينه لدرجة انى معاملتش الكارنيه وخدت بعضى وجريت من النقابة " .

 

 

ولفتت زهرة العلا إلى انها لم تعلم حتى سبب خوفها الشديد من مقابلة الفنان محمود المليجى ومرت السنوات وشاركته عمل فنى وكان لديها حالة رعب شديدة من الوقوف أمامه على الشاشة وبعد فترة زالت حالة الرهبة منه وأحبت كثيرا فكرة مشاركته الأعمال الفنية خاصة انه ممثل عظيم وقوى .

 

 

 

 

 

 

زهرة العلا الأسطول محمود المليجى الاعمال الفنية عمل فني

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