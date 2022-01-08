115 محطة.. البيئة: تدشين برنامج قومى للرصد البيئى بمعايير عالمية

قال مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة: إن الدور الأساسى التى تبنته الوزارة هو إنشاء برنامج قومى للرصد البيئى على مستوى أنحاء الجمهورية طبقا لقانون حماية البيئة .



وأضاف مصطفى مراد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن وزارة البيئة أنشات شبكة على مستوى الجمهورية بإجمالى 115 محطة لرصد ملوثات الهواء المختلفة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية والذى تم تحديد فى إطارها أن جودة الحياة وفقا 6 معايير محددة وفقا للقانون البيئى العالمى .



وأشار مصطفى مراد ، إلى أن جودة الهواء فى مصر بصفة عامة وخاصة القاهرة وفق الستة معايير التى تتعلق بثانى أكسيد الكربون ، الجسيمات ، النيتروجين فإن الجسيمات تسجل حوالى 30% منهاعلى مدار العام ولكن المعايير تقول أن 70% لا تتجاوز مصر المعيار الخص بالجسيمات الصلبة.



وتابع مصطفى مراد ، أن العوامل الجوية لها أدوار إيجابية ، سلبية بتلوث الهواء بصفة عامة سواء المحور الإيجابى فى زيادة حجم الأمطار ، سرعة الرياح والتى تخفف من حجم الملوثات فى حالة وجودها ، أما الدور السلبى يكون عن طريق سكون حركة الرياح تعمل على تركز للملوثات التى تصدر فى أماكنها وتقل جودة الهواء .