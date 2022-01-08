روبوتات طبية وفحص مستمر.. عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى شباب العالم تكشف تفاصيل المنتدى

قالت ريهام صلاح، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى شباب العالم: إن اليوم يشهد انطلاق ورش العمل الخاصة بمنتدى شباب العالم، متابعة: المنتدى يشهد إجراءات احترازية مشددة وغير مسبوقة.



وأضافت "ريهام صلاح" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، سيكون هناك روبوتات لرصد وفحص الحالات والحضور، متابعة: سيتم إجراء تحاليل فيروس كورونا كل 48 ساعة للتأكد من سلامة المواطنين.



وأوضحت أن الحصول على لقاح كورونا شرط أساسي لحضور المنتدى، مسترسلة: المنتدى سيشمل الحديث عن أزمة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من أزمات في العالم أجمع.



وأردفت: الموضوعات ستشمل كافة الموضوعات التي شملتها أزمة كورونا، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو طبيا، متابعة: جائحة فيروس كورونا ليست مجرد محنة ولكنها منحة للعديد من الشباب.



واسترسلت: مبادرة حياة كريمة ستكون حاضرة ضمن ورش العمل التحضيرية الخاصة بالمنتدى، وذلك للحديث عن ما قدمته من إنجازات في قرى صعيد مصر خلال الفترة الماضية.



ونوهت بأن المنتدى سيضم وسائل تكنولوجية حديثة، تضمن مشاركة الجميع من على بعد، متابعة:" النسخة الرابعة من المنتدى ستكوف في ثوب جديد ومختلف".



وأشادت بمبادرة حياة كريمة وأهميتها في المنتدى، حيث تحولت من مبادرة محلية إلى مبادرة عالمية بشهادة الأمم المتحدة.

