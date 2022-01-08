عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتاء موسم النوبات القلبية.. تعرف على السبب وطرق الوقاية |فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور عمرو الحسيني، استشاري أمراض القلب والقسطرة، أسباب النوبات القلبية التي تزداد خصوصًا في فصل الشتاء.
 

وقال عمرو الحسيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد " والمُذاع على فضائية " تن" ، إن في فصل الشتاء يحدث انقباض طبيعي للأوعية الدموية وبالتالي يقل ضغط الدم نسبيًا ، متابعًا أنه في فصل الشتاء يحتاج الجسم أن يضخ دم بصورة أكبر من أي وقت آخر لكي يصل الأوكسجين لكل خلايا الجسم .
 


وأضاف  " الحسيني " ، أن الأكثر عرضة للنوبات القلبية هم من لديهم تاريخ مرضي لحدوث جلطات في القلب وأصحاب الدعمات ومن لايمارسون الرياضة بشكل منتظم .
 

ونصح، أنه من يعاني من مشاكل في القلب عليه ممارسة الرياضة عن طريق المشي نص ساعة يوميًا والمحافظة على نسبة الكوليسترول في الدم والمتابعة المستمرة مع الاستشاري المختص .

وشدد ، على خطورة التدخين وأنه من أبرز المسببات للنوبات القلبية .

 

أمراض القلب والقسطرة امراض القلب النوبات القلبية فصل الشتاء اخبار توك شو

ترشيحاتنا

مساعد وزير التنمية المحلية لـ صدى البلد..الدورة الاولى للقيادات النسائية في المحافظات بين 30-40 عاما..و تكليف رئاسى بتدريب 200 قيادة محلية في الأكاديمية الوطنية.. ومنح السفر للخارج مخصصة لـ الأوائل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 8 يناير 2022

تحويل تل أبيب وحيفا لجهنم برا وجوا.. مسؤول إيراني يهدد إسرائيل

ماذا يفعل المأموم لو أخطأ وسجد بدلا من أن يركع وقام الإمام من الركوع؟

"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين إلى محافظتي أسوان والإسكندرية

2 مدربين حراس مرمي .. رجاء خاص من ميدو لـ مسؤولي اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

ارتفاع عدد وفيات حادث طريق طور سيناء أبو رديس لـ 17

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

حيرت العلماء.. شاهد سمكة تمتلك يدين تركض في البحر|صور

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ