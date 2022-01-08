الشتاء موسم النوبات القلبية.. تعرف على السبب وطرق الوقاية |فيديو

كشف الدكتور عمرو الحسيني، استشاري أمراض القلب والقسطرة، أسباب النوبات القلبية التي تزداد خصوصًا في فصل الشتاء.



وقال عمرو الحسيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد " والمُذاع على فضائية " تن" ، إن في فصل الشتاء يحدث انقباض طبيعي للأوعية الدموية وبالتالي يقل ضغط الدم نسبيًا ، متابعًا أنه في فصل الشتاء يحتاج الجسم أن يضخ دم بصورة أكبر من أي وقت آخر لكي يصل الأوكسجين لكل خلايا الجسم .





وأضاف " الحسيني " ، أن الأكثر عرضة للنوبات القلبية هم من لديهم تاريخ مرضي لحدوث جلطات في القلب وأصحاب الدعمات ومن لايمارسون الرياضة بشكل منتظم .



ونصح، أنه من يعاني من مشاكل في القلب عليه ممارسة الرياضة عن طريق المشي نص ساعة يوميًا والمحافظة على نسبة الكوليسترول في الدم والمتابعة المستمرة مع الاستشاري المختص .



وشدد ، على خطورة التدخين وأنه من أبرز المسببات للنوبات القلبية .



