استغاثة من المخرج.. سرقة معدات تصوير مسلسل "حلم الأسمرات"

كشف المخرج حسني صالح، -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- عن تعرض صناع مسلسل “حلم الأسمرات” إلى سرقة معدات التصوير من قبل عرب على الطريق الدائري أثناء تصويرهم مشاهد المسلسل.

وكتب حسني صالح، في منشورً له عبر فيسبوك: «معالي وزير الداخلية.. والجهات المعنية بالأمر.. تهجم عرب متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل وتم خطف كاميرا التصوير والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات.. برجاء الاهتمام»، وسرعان ما قام المخرج بحذف المنشور بعد فترة وجيزة من كتابته عبر فيسبوك.

كواليس مسلسل حلم الأسمرات

بدأ فريق عمل مسلسل «حلم الأسمرات» المقرر عرضه خلال الفترة القادمة تصوير أولى المشاهد في شهر نوفمبر الماضي.

وانضمت الفنانة رانيا فريد شوفى الى فريق العمل الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين على راسهم صابرين وانوشكا ومحمد رياض وكمال أبو رية وصلاح عبد الله وعلاء مرسى .

مسلسل حلم الأسمرات سيتم تصويره فى مدينة الاسمرات الجديدة ، وهو من إنتاج احمد الجابرى .

مسلسل حلم الأسمرات من تأليف محمد رجاء ومن إخراج حسنى صالح ، وتدور أحداثه فى إطار 60 حلقة .

أعمال المخرج حسني صالح

وكان المخرج حسنى صالح أكد أنه يجرى حاليا التحضير إلي الجزء الثاني من مسلسل بنت القبائل، تمهيدا إلى بدء تصويره خلال الفترة القادم.

وتابع حسني صالح : تم الانتهاء من كتابة ٦ حلقات من الجزء الثاني الذى تدور أحداثه في إطار ٨ حلقات على أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويضيف حسني صالح: العمل من المقرر أن يكون له جزء ثالث ويتم تصويره عقب الانتهاء من الجزء الثاني وستكون عدد حلقاته قصيرة أيضا، وسيتم عرضه على إحدى المنصات.

وأكد المخرج حسنى صالح في تصريحات سابقة لصدى البلد عن تعاقده على إخراج عمل درامي جديد يتناول قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن تأليف الكاتب الصحفي محمد الباز.

وتابع حسنى صالح، أن العمل تدور أحداثه فى إطار خمس حلقات فقط كجزء أول، على أن يتم إنتاج أجزاء أخرى بعد ذلك.

وأضاف حسنى صالح: العمل من المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويتم حاليا كتابة الحلقات الأولى، والتى تستعرض المرحلة الأولى من حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "بنت القبائل" دارت أحداثه في إطار 45 حلقة حيث يمزج العمل بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.