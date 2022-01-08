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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق شهي.. طريقة عمل طاجن المكرونة

طاجن المكرونة
طاجن المكرونة

طاجن المكرونة من الأطباق الرئيسية و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا بأسهل الخطوات و بمذاق شهي لا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، طريقة عمل طاجن المكرونة في المنزل فيما يلي …

 

مقادير طاجن المكرونة 

 ملعقة كبيرة كمون
 ملعقة كبيرة كزبرة
 ملعقة كبيرة ملح
 ملعقة صغيرة بابريكا
٢ ملعقة صغيرة قرفة
 ملعقة صغيرة هيل
 ملعقة صغيرة فلفل اسود
 ملعقة صغيرة كركم
 ملعقة صغيرة شطة
 ملعقة صغيرة اوريجانو
نصف  كوب زيت ذرة او سمن
٤ حبة كبيرة بصل مفروم
٣ قرن فلفل اخضر مفروم
٣ قرن فلفل احمر مفروم
٦ فص ثوم مهروس

 


الصلصة:
٤ حبة كبيرة طماطم معصور
٣ ملعقة كبيرة معجون طماطم


اللحم:
٥٠٠ جرام لحم مفروم
١ باكيت مكرونة اصابع
١ كوب جبن موزاريللا مبروش

 


طريقة تحضير طاجن المكرونة 


-أحضري طاجن فخاري او طبق فرن متوسط الحجم. سخني الفرن ١٨٠.
-في طبق ضعي كل البهارات، اتركيها جانبا.
- في قدر سخني الزيت واضيفي البصل، الثوم، الفلفل الأحمر والأخضر قلبي ليذبل البصل ويصبح لونه ذهبي فاتح. خذي نصف كمية البصل واتركيه جانبا.
- الصلصة : إلى بقية البصل في القدر، اضيفي الطماطم، معجون الطماطم ونصف كمية البهارات، خففي النار واتركي الصلصة تتسبك. أتركيه جانبا.
- اللحم: ضعي بقية البصل في قدر أخر، اضيفي اللحم وبقية كمية البهارات وقلبي لبضع دقائق ليجف اللحم تماما. أتركيه جانبا.
- في قدر سخني الماء، اضيفي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت، ضعي المكرونة واسلقيها لبضع دقائق لتنضج. أتركيها جانبا.
-خذي ربع كوب من الصلصة واضيفيها الى اللحم وقلبي ليختلط ويصبح اللحم لينا.
- ضعي اللحم في الطاجن بحيث يكون بارتفاع ٢ سم تقريبا واضغطي عليه بالملعقة ليتماسك جيدا.
-اضيفي الصلصة والجبن الى المكرونة ، قلبي لتختلط ثم ضعيها فوق اللحم، واضغطي عليها جيدا. غطي الطاجن بورق زبدة ثم بورق المنيوم.
-ضعي الطاجن في الفرن ٣٠ دقيقة ليتسبك ثم اقلبيه على طبق التقديم.
 

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