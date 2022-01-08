بمذاق شهي.. طريقة عمل طاجن المكرونة

طاجن المكرونة من الأطباق الرئيسية و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا بأسهل الخطوات و بمذاق شهي لا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، طريقة عمل طاجن المكرونة في المنزل فيما يلي …

مقادير طاجن المكرونة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كزبرة

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة بابريكا

٢ ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة هيل

ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة اوريجانو

نصف كوب زيت ذرة او سمن

٤ حبة كبيرة بصل مفروم

٣ قرن فلفل اخضر مفروم

٣ قرن فلفل احمر مفروم

٦ فص ثوم مهروس



الصلصة:

٤ حبة كبيرة طماطم معصور

٣ ملعقة كبيرة معجون طماطم



اللحم:

٥٠٠ جرام لحم مفروم

١ باكيت مكرونة اصابع

١ كوب جبن موزاريللا مبروش



طريقة تحضير طاجن المكرونة



-أحضري طاجن فخاري او طبق فرن متوسط الحجم. سخني الفرن ١٨٠.

-في طبق ضعي كل البهارات، اتركيها جانبا.

- في قدر سخني الزيت واضيفي البصل، الثوم، الفلفل الأحمر والأخضر قلبي ليذبل البصل ويصبح لونه ذهبي فاتح. خذي نصف كمية البصل واتركيه جانبا.

- الصلصة : إلى بقية البصل في القدر، اضيفي الطماطم، معجون الطماطم ونصف كمية البهارات، خففي النار واتركي الصلصة تتسبك. أتركيه جانبا.

- اللحم: ضعي بقية البصل في قدر أخر، اضيفي اللحم وبقية كمية البهارات وقلبي لبضع دقائق ليجف اللحم تماما. أتركيه جانبا.

- في قدر سخني الماء، اضيفي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت، ضعي المكرونة واسلقيها لبضع دقائق لتنضج. أتركيها جانبا.

-خذي ربع كوب من الصلصة واضيفيها الى اللحم وقلبي ليختلط ويصبح اللحم لينا.

- ضعي اللحم في الطاجن بحيث يكون بارتفاع ٢ سم تقريبا واضغطي عليه بالملعقة ليتماسك جيدا.

-اضيفي الصلصة والجبن الى المكرونة ، قلبي لتختلط ثم ضعيها فوق اللحم، واضغطي عليها جيدا. غطي الطاجن بورق زبدة ثم بورق المنيوم.

-ضعي الطاجن في الفرن ٣٠ دقيقة ليتسبك ثم اقلبيه على طبق التقديم.

