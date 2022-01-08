مناهج دراسية وقطاعات بمديريات الأمن .. كيف نجحت الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الانسان؟

رفعت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية شعار "حقوق الانسان اولا"، حيث عملت وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان .

جهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية لإعادة الأمن للشارع المصرى مما ساعد فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتنفيذ تطلعات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وعلى جانب آخر بدأت وزارة الداخلية عقب ثورة ٣٠ يونيو فى اعادة هيكلة قطاعاتها لاعلاء قسم حقوق الانسان وتقديم خدمات مميزة وميسره للمواطنين .



سياسة وأسلوب جديد انتهجته وزارة الداخلية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، لتواكب الوزارة، التطورات الاقتصادية والتقدم الكبير الذى تشهده البلاد خلال الـ7 سنوات الماضية.

- قطاع حقوق الانسان

انشأت وزارة الداخلية قطاع لحقوق الإنسان ، حيث يعد أحد القطاعات النوعية بالوزارة، وجاء الهدف من انشائه تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية.

ويضم قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.

- اختصاصات قطاع حقوق الانسان

تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.

وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية .

التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقاً للقانون التى تعمل فى هذا المجال

توطيد العلاقة بين كافة المواطنين - تفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى نشاطاتها .

زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات).

نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة .

رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .

التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية بهدف استقرار الأمن والهدوء فى كافة ربوع الوطن .

يتبنى القطاع خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التى تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية (المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع.

- انشاء مكاتب لقطاع حقوق الانسان بجميع مديريات الامن

عقب انشأ قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية قام القطاع بعمله وانشأ مكتب حقوق الانسان بكل مديرية امن ليتابع مهام عمله عن طريق ضباط وضابطات شرطة مؤهلين لذلك.

- دورات توعية لضباط الشرطة

وفى ظل اهتمام وزارة الداخلية بتطوير الآداء الامنى وتزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التي من شأنها الإرتقاء بمعدلات الآداء الشرطي، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية ، فقد نظمت وزارة الداخلية حلال السنوات السابقة المئات من الدورات التدريبية لضباط الشرطةفى مجال حقوق الانسان.

- تدريس مواد حقوق الانسان بكلية الشرطة

وضعت اكاديمية الشرطة مادة حقوق الإنسان ضمن المنهج العلمى لطلبة الكلية؛ فى السنتين الدراسيتين الأولى والرابعة، ولا تقف منهجية حقوق الإنسان عند حدود مادة تدرَّس بهذا المُسَمى، فهذه الحقوق تتضمنها مواد علمية عديدة يدرسها طالب كلية الشرطة.

فعلى سبيل المثال تتعلق معظم موضوعات مادة الإجراءات الجنائية كالقبض والاستيقاف والتفتيش على سبيل المثال المقررة على طلبة السنة الرابعة بالكلية بحقوق الإنسان، كما أن الحق فى التملك هو حق دستورى، وفى هذا ذهبت المادة (35) من الدستور إلى أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى".

وأضيفت الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مناهج الفرق التدريبية التى تعقد للضباط بمعهد القادة ومعهد تدريب الضباط التابعين لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية، وتدرس جانباً من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان للضباط، فى مختلف الرتب، مادة "حالات وضوابط استخدام الشرطة للسلاح فى ضوء حقوق الإنسان" كما يتم تدريس المادة الأخيرة أيضاً فى العديد من الدورات التدريبية التى تعقد لضباط الشرطة الأفارقة بمركز بحوث الشرطة بالأكاديمية.

وتم استحداث دبلومة متخصصة فى حقوق الإنسان بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية؛ كما أضافت كلية الدراسات الموضوع فى ثنايا مناهج الدبلومات العلمية الأخرى باعتباره مرتكزاً أساسياً للعمل الأمنى؛ كما تُضَمِّن الكلية برامجها الثقافية بالموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان من زواياه المختلفة، وتستقدم فى هذا الشأن خبراء ومتخصصين رفيعى المقام لتدريسها.