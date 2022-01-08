تجديد حبس المتهمين في واقعة "بسنت" ضحية الصور المفبركة

قررت نيابة كفرالزيات في الغربية، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين الاثنين فى واقعة الفتاة المنتحرة بسنت 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.

وكان قدم المتهم الأول اعترافات تفصيلية والمتهم الثانى، اعترافات ضمنية، حيث باشرت النيابة برئاسة محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق لمدة ٧ ساعات متواصلة وأصدرت قرار الحبس.

يأتى ذلك على خلفية تقدم والدها بالتقدم ببلاغ رسمي ضدهما بابتزاز ابنته، ونشر صور لها مفبركة على غير الحقيقة.

وكانت أجهزة مديرية أمن الغربية نجحت بإشراف اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام في ضبط الشابين المتهمين في واقعة ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بإحدى قرى مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.