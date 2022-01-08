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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم الأول بدون شكاوى.. هدوء في لجان امتحانات النقل الأزهرية

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

بدأت اليوم السبت، امتحانات النقل الأزهرية؛ حيث سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم رصد ردود أفعال الطلاب في مقر اللجان ومن خلال مجموعات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي،وتبين من خلالها أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أية شكاوى تتعلق بالامتحانات على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

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جولات تفقدية على اللجان

وقام مديرو العموم بقطاع المعاهد الأزهرية بجولات تفقدية لبعض اللجان بالمناطق الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، مشددين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

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الأزهر امتحانات ارتداء الكمامات المعاهد الأزهرية مواقع التواصل الاجتماعي الامتحانات الطلاب

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