وفاء عامر: كنت عايزة أبقى أم الدكتور ولكن ابنى فاجأني بالموضوع ده



كشفت الفنانة وفاء عامر ، عن إمتلاكها ولد واحد عمره 19 سنة يدعى “ عمر ” وحصل على مجموع عال بالثانوية العامة وكانت ترغب وقتئذ بدخوله كلية الطب ولكنه رغب بالاتحاق بكلية الإعلام معقبة " كنت عايزة أبقى أم الدكتور ولكن لما قدم فى إعلام أنا تركت ليه حرية الموضوع ده " .



ولفتت وفاء عامر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، إلى أنها تفاجئت ان عميدة كلية الإعلام أخبرتها بأن ابنها من أوائل الكلية ، ونصحت الأهالى بالاستجابة لرغبات الأبناء معقبة " لو سيبنا أولادنا يعملوا اللي عايزينه تحت عنينا أكيد هينجحوا " .



وأشارت وفاء عامر ، إلى أن قامت بتربيته منذ طفولته بأساليب التفاهم وتبادل الأحاديث والبعد عن الخصام مؤكدة " بخاف عليه و كنت بنزل لسنه ونتجمع على الأكل سوا ونتخانق ونتصالح فى نفس اللحظة وكنت سيباله مساحة من الحرية يكون فيها تحت عينى " .

