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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء عامر: كنت عايزة أبقى أم الدكتور ولكن ابنى فاجأني بالموضوع ده

وفاء عامر
وفاء عامر


كشفت الفنانة وفاء عامر  ، عن إمتلاكها ولد واحد عمره 19 سنة  يدعى “ عمر ” وحصل على مجموع عال بالثانوية العامة وكانت ترغب وقتئذ بدخوله كلية الطب ولكنه رغب بالاتحاق بكلية الإعلام معقبة " كنت عايزة أبقى أم الدكتور ولكن لما قدم فى إعلام أنا تركت ليه حرية الموضوع  ده " .


ولفتت وفاء عامر  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة  والمذاع عبر فضائية dmc ،  إلى أنها تفاجئت ان عميدة كلية الإعلام أخبرتها بأن ابنها من أوائل الكلية ، ونصحت الأهالى بالاستجابة لرغبات الأبناء معقبة " لو سيبنا أولادنا يعملوا اللي عايزينه تحت عنينا أكيد هينجحوا " .


وأشارت وفاء عامر ، إلى أن قامت بتربيته منذ طفولته بأساليب التفاهم وتبادل الأحاديث والبعد عن الخصام مؤكدة " بخاف عليه و كنت بنزل لسنه ونتجمع على الأكل سوا ونتخانق ونتصالح فى نفس اللحظة وكنت سيباله مساحة من الحرية يكون فيها تحت عينى " . 
 

وفاء عامر كلية الإعلام الثانوية العامة السفيرة عزيزة كلية الطب استجابة

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