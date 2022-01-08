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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رسالة محبة.. عضو التنسيقية يشرح أبرز محاور ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم|فيديو

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

قال أحمد عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تبهر العالم كافة من خلال استضافتها إلي النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم ، مشيرا إلي أن الإجراءات الاحترازية والتنظيم في المنتدي على أعلى درجات من الدقة والاحترافية.

وأضاف عصام خلال تصريحات تليفزيونية علي القناة الأولي المصرية ، أن منتدي شباب العالم رسالة محبة من مصر ورئيسها للعالم أجمع لأننا من خلال المنتدي نتبادل الآراء والتجارب والخبرات والثقافات .

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بدءا من 10  إلى 13 يناير الجاري، في مدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك في المنتدى الشباب من جنسيات  196 دولة.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإجراءات الاحترازية شرم الشيخ الاحتراف تنسيقية شباب الاحزاب فعاليات رسالة العمل

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