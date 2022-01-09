عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. مفوضية الدستورية تنظر دعوى بطلان العقوبات التأديبية على المأذونين

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الاحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين فيما تضمنته من عقوبات تأديبية على المأذون بداية من الإنذار والوقف والعزل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 الذي تضمن أن تكون العقوبات التأديبية هي الانذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر والعزل.

كما تضمنت الدعوى الطعن دستوريا على الفقرة الأولي من المادة رقم 46 من ذات اللائحة القائل بأنه لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائل بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية. 

المحكمة الدستورية العليا هيئة المفوضين عدم دستورية المأذونين الشرعيين المأذون

موضوعات متعلقة

هتك عرض الفتيات والإتجار بجسدهن.. المؤبد ينتظر محمد الأمين |قانوني يوضح

تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل مسنة على يد ابنتها وزوجها بمنشأة ناصر

ضحايا محمد الأمين يكشفن أفعاله المخلة في فيلته بـ الساحل الشمالي

قرار جديد من المحكمة بشأن مستريح الشرقية

ننشر.. مرافعة دفاع محاميي كريم الهواري في إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه ثلاث سنوات لـ12 مارس

استغل ضحاياه جنسيا.. استئناف دجال فيصل على حكم حبسه عام اليوم

أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الأثار الكبرى .. اليوم

ترشيحاتنا

تشييع جثمان المستشارة تهاني الجبالي بعد صلاة الظهر من طنطا

خلية نحل.. آخر استعدادات منتدى شباب العالم قبل انطلاقه بساعات

وفاة المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس الدستورية بعد إصابتها بفيروس كورونا

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 9- 1- 2022

دعاء تحصين النفس من المرض والحسد .. ردده في جوف الليل وبعد الفجر

انطلاق محادثات روسيا وأمريكا عالية المستوى ..وأزمة جديدة تشعل الأجواء قبل الاجتماعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ