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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسام حسن: طارق حامد لا يقل أهمية عن صلاح في منتخب مصر

صدى البلد

أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية، الثلاثاء المقبل، ستكون بمثابة اختبار صعب للفراعنة.

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج اللعيب الذي يذاع على قناة MBC masr: "منتخب مصر في حالة جيدة ومرشح للفوز بالبطولة، ويملك العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم محمد صلاح، محمد النني ومصطفى محمد".

وأضاف: "البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لم يستغل كأس العرب، لإعداد المنتخب بشكل جيد، بسبب الأخطاء التي ارتكبها أثناء المباريات".

وتابع حسام حسن: "استبعاد طارق حامد من القائمة خطأ فني كبير، طارق لا يقل أهمية عن محمد صلاح، ونفس الحال محمد مجدي أفشة، لأنه قادر على صناعة الفارق في المباريات"

وتحدث العميد عن عمر مرموش، قائلاً: "مرموش لاعب متميز، وهو جدير بحجز مكان أساسي في تشكيل المنتخب على حساب رمضان صبحي".

كما تحدث عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وقال: "صلاح من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، رشحته للانضمام إلى الزمالك أثناء قيادة الفريق فنيا".

وعن ترشحه لتولي تدريب منتخب مصر أكثر من مرة، قال حسام حسن: شرف كبير لأي مدرب تولي تدريب منتخب مصر ويكفي رأي الشارع المصري بأنني كنت أستحق ذلك".

مصر حسام حسن كأس الأمم الافريقية مصر أمام نيجيريا منتخب مصر محمد صلاح طارق حامد

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