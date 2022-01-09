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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدي البلد لعلاج ابنه الضرير

صدى البلد

أرسل القارئ قرشي أحمد قرشي استغاثته لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنه.

وقال قرشي في شكواه ابني ناصر قرشي أحمد قرشي طفل ٦ سنوات ويعاني من الضمور بالمخ وثقب في القلب وضرير وأنا أعمل بائع جرجير  بقرية ساقلته الجلاويه بمحافظة سوهاج وغير قادر علي علاجه أو مصاريفه وقدمت على، معاش له من وزارة  التضامن الاجتماعي ولكن دون جدوى.

أرجو الموافقة على على علاجه على نفقة الدولة وصرف معاش شهري له.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين رصد شكاوى المواطنين

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