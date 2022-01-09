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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتطوير الأداء.. جهاد جريشة: أطالب بتعيين لجنة حكام مُتفرغة

جهاد جريشة
جهاد جريشة

طالب الحكم الدولي السابق جهاد جريشة بتعيين لجنة حكام مُتفرغة لتطوير الأداء التحكيمي في مصر.
وقال جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من تعيين لجنة حكام مُتفرغة وتعمل بشكل جيد لتطوير الأداء التحكيمي في مصر". 

وأضاف: "رئيس لجنة الحكام لا يتواجد في مصر خلال فترة التوقف بسبب ارتباطه بالعمل في كاف". 
واختتم حديثه قائلا: "لابد أن يرد الحكام على الانتقادات في الملعب بمستواهم الفني ولابد من عدم الإدلاء بتصريحات من لجنة الحكام يجب ألا نحتاج للدفاع يجب أن نصحح الأخطاء في الغرف المُغلقة، والعمل على تجهيز الحكام فقط". 

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