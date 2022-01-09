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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. عودة الدراسة حضوريا للمرحلة الابتدائية خلال أسابيع

عودة الدراسة حضوريا
عودة الدراسة حضوريا للمرحلة الابتدائية خلال أسابيع

كشفت مصادر سعودية مطلعة أن عودة الدراسة حضوريًا للمرحلة الابتدائية في المملكة ستكون قريبا.

ونقلت صحيفة المرصد السعودية عن المصادر قولها إن عودة الدراسة ستكون حضورياً للمرحلة الابتدائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي مدة لن تتجاوز شهرين.

وأضافت المصادر أن قرار عودة الدراسة حضورياً للمرحلة الابتدائية السعودية سيتضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على الالتزام بها من خلال التباعد مع مراعاة تعليمات الجهات الصحية، لضمان بيئة آمنة للطلبة.

وكانت وزارة التعليم ألزمت المدارس بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة، مع استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

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كما قررت وزارة التعليم، في بداية العام الدراسي الحالي، إلغاء الاصطفاف الصباحي، وإيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا، والتقيد بفحص درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، قد أعلن أمس السبت، بدء حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأيام المقبلة.

وقال العبد العالي إن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

وأوضح أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية وفعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد الفترة الحالية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن تسجيل قفزة قياسية بأكثر من 3000 حالة إصابة في 24 ساعة فقط.
 

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