أمم أفريقيا.. خيول بوركينا فاسو تتقدم على أسود الكاميرون بالهدف الأول

تقدم منتخب بوركينا فاسو الملقب بالخيول على صاحبة الضيافة أسود الكاميرون في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2022، على ملعب باول بيا ستاديوم.

أحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف الأول في المباراة مع الدقيقة 24 عن طريق جوزتافو سانجاري، بعد هجمة مركبة هددت مرمى الكاميرون مراتين، ثم تجاوزت أونانا لتصل إلى لاعب الضيوف الذي أسكنها الشباك.

تشكيل الكاميرون:

أندريه أونانا، تولو نوهو، مايكل نجادو، جيروم أونجيني، مومي نجامالو، أندريه فرانك زامبو، كولينز فاي، بيير كوندي، صامويل جوي أوم، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.

تشكيل بوركينا فاسو:

هيرفي كوفي - إيسا كابوري - إيسوفو دايو - ستيف ياجو - باتريك مالو - بلاتي توريه - جوزتافو سانجاري - أداما جويرا - بيرتراند تراوري - فيسال تابسوبا - سيريل بايالا.

و انطلقت مباراة الكاميرون بوركينا فاسو في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة” عبر العديد من القنوات الإفريقية والعالمية، أبرزها beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports HD 1 Max وCanal Algérie.

الكاميرون ضد بوركينا فاسو:

يتسلح منتخب الكاميرون بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على بوركينا فاسو وتحقيق أولة خطوات التتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة السادسة.