عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الـVAR.. الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو بركلتي جزاء في الشوط الأول

صدى البلد

تقدم منتخب بوركينا فاسو الملقب بالخيول على صاحبة الضيافة أسود  الكاميرون في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2022، على ملعب باول بيا ستاديوم.

أحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف الأول في المباراة مع الدقيقة 24 عن طريق جوزتافو سانجاري، بعد هجمة مركبة هددت مرمى الكاميرون مراتين، ثم تجاوزت أونانا لتصل إلى لاعب الضيوف الذي أسكنها الشباك.

استطاع فنسنت أبو بكر أن يتعادل لصالح الكاميرون في الدقيقة 40 من خلال ركلة جزاء، تولى تنفيذها، بعدما عاد حكم المباراة إلى مراجعة اللعبة بالفيديو ليقوم باحتساب ركلة الجزاء.

وحصل المنتخب الكاميروني على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 45+2 من عمر المباراة بعد عرقلة أخرى في منطقة الجزاء.

واستطاع فينسنت أبو بكر أن يضيف الهدف الثاني لصالح الكاميرون في الدقيقة 45+3 بعدما نفذ ركلة الجزاء الثانية.

تشكيل الكاميرون: 

أندريه أونانا، تولو نوهو، مايكل نجادو، جيروم أونجيني، مومي نجامالو، أندريه فرانك زامبو، كولينز فاي، بيير كوندي، صامويل جوي أوم، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.

تشكيل بوركينا فاسو:

 هيرفي كوفي - إيسا كابوري - إيسوفو دايو - ستيف ياجو - باتريك مالو - بلاتي توريه - جوزتافو سانجاري - أداما جويرا - بيرتراند تراوري - فيسال تابسوبا - سيريل بايالا.

ترشيحاتنا

المغازي يطالب بإطلاق إسم تهاني الجبالي علي إحدى قاعات الدستورية

بعد إصابتهم بفيروس كورونا..إلغاء عرض أشرف عبد الباقي وذوي الاحتياجات الخاصة

تقرير سري للأمم المتحدة يكشف مفاجأة بشأن تهريب إيران للأسلحة لدولة عربية

الـVAR.. الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو بركلتي جزاء في الشوط الأول

محمد العربي أعتزل الفن وأعلن توبته وشقيقته أرتدت النقاب..أبرز المعلومات عنه

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتك عرض بـ الفيلا وتحرش في الدار.. تفاصيل قضية محمد الأمين

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

مبروك عطية عن معلمة المنصورة: لا يجوز شرعا رقص المرأة أمام الرجال

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ