الـVAR.. الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو بركلتي جزاء في الشوط الأول

تقدم منتخب بوركينا فاسو الملقب بالخيول على صاحبة الضيافة أسود الكاميرون في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2022، على ملعب باول بيا ستاديوم.

أحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف الأول في المباراة مع الدقيقة 24 عن طريق جوزتافو سانجاري، بعد هجمة مركبة هددت مرمى الكاميرون مراتين، ثم تجاوزت أونانا لتصل إلى لاعب الضيوف الذي أسكنها الشباك.

استطاع فنسنت أبو بكر أن يتعادل لصالح الكاميرون في الدقيقة 40 من خلال ركلة جزاء، تولى تنفيذها، بعدما عاد حكم المباراة إلى مراجعة اللعبة بالفيديو ليقوم باحتساب ركلة الجزاء.

وحصل المنتخب الكاميروني على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 45+2 من عمر المباراة بعد عرقلة أخرى في منطقة الجزاء.

واستطاع فينسنت أبو بكر أن يضيف الهدف الثاني لصالح الكاميرون في الدقيقة 45+3 بعدما نفذ ركلة الجزاء الثانية.

تشكيل الكاميرون:

أندريه أونانا، تولو نوهو، مايكل نجادو، جيروم أونجيني، مومي نجامالو، أندريه فرانك زامبو، كولينز فاي، بيير كوندي، صامويل جوي أوم، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.

تشكيل بوركينا فاسو:

هيرفي كوفي - إيسا كابوري - إيسوفو دايو - ستيف ياجو - باتريك مالو - بلاتي توريه - جوزتافو سانجاري - أداما جويرا - بيرتراند تراوري - فيسال تابسوبا - سيريل بايالا.