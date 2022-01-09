تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بفيروس كورونا

حصل على ٣ جرع التطعيم

أعلنت سحر أبو زهرة ، ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد ونقله للمستشفى.

ونشرت سحر أبو زهرة صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100٪؜".

وأضافت: "أكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على ٣ جرعات تطعيم. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

تفاصيل الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يتواجد حاليا في مستشفى العجوزة لتلقي العلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج تحليل pcr التي أجراها اليوم للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد “زكي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عبد الرحمن أبو زهرة ليس مصابا بمتحور أوميكرون، وحالته مستقرة حاليا، لكنه يتواجد في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة والحرص على عدم تدهور حالته.

كان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة قد كشف عن تفاصيل تواجده فى مستشفى العزل العجوزة منذ يومين تقريبا حيث ترددت أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالرحمن أبو زهرة فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إننى بصحة جيدة وأجريت مسحتين وحتى الآن لم أصب بفيروس كورونا المستجد"، وذلك حتى صباح اليوم قبل ثبوت إصابته.

وأضاف عبدالرحمن أبو زهرة أن ما يتردد ليس له أساس حيث دخلت المستشفى واجريت مسحتين ولكن لا أشعر بأى أعراض تخص كورونا حيث إننى اتمتع بتنفس جيد ودرجة الحرارة 36 درجة مئوية.

وأوضح عبدالرحمن أبو زهرة : شعرت ببعض الإعياء وتم نقلى الى المستشفى وأجريت بعض الفحوصات الطبية بشكل عام وجاءت النتائج جيدة.

وكان آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة مسلسل “قيد عائلى” والذى يقوم ببطولته كل من ماجد الكدوانى ومحمد شاهين ورنا رئيس وإخراج أحمد الجندى.

اكتئاب عبدالرحمن أبو زهرة

تحدث أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن سبب تصريح والده بشعوره بالاكتئاب مؤخرًا.

وقال أحمد عبدالرحمن أبو زهرة إن ذلك بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفنى سواء فى الدراما أو الأفلام، قائلا: "هو وضح أكتر من مرة أن السبب في دا هو فترة قاعدته في البيت بسبب كورونا وحرصه منها، بالإضافة لأنه من شريحة عمرية معينة ممكن تأثر عليه الكورونا"، والسبب الآخر هو وفاة زوجته أخر العام السابق وتأثره بوفاتها جدا نفسيا ومعنويا.

وأضاف عبدالرحمن أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن والده الأن فى عمر الـ 86 عاما ولديه سمعة طيبة حتى الان، متابعا أنه يحظى بحب كبير من الناس ونال قدر كبير من الاحترام.