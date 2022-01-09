وكيل الأزهر: فلسفة الإسلام تحرص على بناء أسرة قوامها القيم والمبادئ

استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ووفدًا من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لقاءً حواريًا مفتوحًا ضمن برنامج " معاك أون لاين" للتوعية بأهمية الأسرة في بناء المجتمع.

وأوضح وكيل الأزهر على أن الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع، مؤكدًا أن فلسفة الإسلام تحرص على بناء أسرة قوامها القيم والمبادئ، لبناء مجتمعات متماسكة وقوية.

وبيّن الدكتور الضويني، أن التربية في الإسلام تبدأ منذ نشأة الطفل، مؤكدًا ضرورة أن تهتم الأسرة بسلوكياتها أمام أطفالهم، حتي تستقيم الأسرة ومنه يستقيم المجتمع، موضحًا أن الأزهر الشريف أدخل الأساليب الحديثة للتوعية بالأسرة من خلال المبادرات والحملات التي ينفذها للوصول إلى كل أطياف الشعب ولم يكتف بالجانب التوعوي فحسب، لذا استطاع أن يلم شمل الآلاف من الأسر المصرية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قضية الوعي الأسري من أهم القضايا التي يتبناها الأزهر الشريف، وله فيها دور كبير وذلك من خلال حملاته ومبادراته وقوافله الدعوية والتوعوية، موضحًا أن عصر الصورة الذهنية عن وزارة الشباب أنها تهتم بالرياضة فحسب قد ولى، وأنها تهتم كذلك بالجانب التوعوي، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة والتي منها الأزهر الشريف.