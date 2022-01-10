15 يناير.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ ألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، استعدادات إدارة الكلية لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2021/2022، لطلاب الفرق الأربعة، خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير، تنتظم الامتحانات يوميًا على مدار الأسبوع ، ثلاثة أيام للفرقتين الأولى والثالثة، وثلاثة أيام للفرقتين الثانية والرابعة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات والكوارث والمركز الطبي وإدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقى التطعيم، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

مضيفة أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر.

وشددت على أن إدارة الكلية اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكونترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدني والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتم التنبيه على السادة الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات.

كذلك تم تعقيم قاعات الامتحانات وجميع الكونترولات، ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية، كذلك قامت إدارة الكلية بوضع خطة مُحكمة خلال فترة الامتحانات لتجنب تكدس الطلاب من خلال إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بتوزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة، و التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب على البوابات مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب وأخر، كما سيتم العمل على قياس درجة حرارة الطلاب عن طريق لجنة مشكلة من الأمن والدفاع المدني والمركز الطبي بالكلية.

وشددت على ضرورة التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما سيتم خلال فترتي الامتحان اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة للجان، وتهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة.

مؤكدة على أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب التنبيه على عدم التكدس على منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، كذلك تنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار في حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعي، كما سيتم تعقيم الكونترولات يومياً بعد انتهاء الامتحان .

وأوضحت أن الخطة التأمينية لعملية الامتحانات تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب من خلال إعداد لوحات ووضعها بالأماكن المتفرقة بالكلية وعلى الموقع الرسمي للكلية وعلى صفحات الأقسام.