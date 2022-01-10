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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ 5 ملايين جنيه.. ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 500 طربة حشيش في الإسكندرية

الحشيش
الحشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الـ إجرامية ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العامرية – برج العرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (400 طربة من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالى– 3 هاتف محمول ).

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزته (100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى– هاتف محمول).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  5 ملايين جنيه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية اجرامية المخدرة مكافحة المخدرات الاسكندرية قسم شرطة برج العرب الحشيش

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