مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 10 - 1 - 2022، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة المغرب مع غانا فى كأس أمم أفريقيا 2022، فضلا عن مواجهة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا فى كأس الاتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
السنغال X زيمبابوي – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports HD 1 Max
المغرب X غانا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
غينيا X مالاوي – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max
جزر القمر X الجابون – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إسبانيول X إلتشي – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X أستون فيلا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري التركي
فنربخشة X أضنة ديمرسبور – الساعة السابعة مساء