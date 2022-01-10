مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 10 - 1 - 2022، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة المغرب مع غانا فى كأس أمم أفريقيا 2022، فضلا عن مواجهة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا فى كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

السنغال X زيمبابوي – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports HD 1 Max

المغرب X غانا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

غينيا X مالاوي – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

جزر القمر X الجابون – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول X إلتشي – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X أستون فيلا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري التركي

فنربخشة X أضنة ديمرسبور – الساعة السابعة مساء