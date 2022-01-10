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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاركة مصرية لدعم التحول لاستخدام الطاقة النظيفة بـ "قمة المعادن" في السعودية

صدى البلد

تنعقد خلال الفترة من 11 الى 13 يناير 2022 بالرياض " قمة مستقبل المعادن " برعاية  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقيادات وممثلي كبريات المؤسسات المالية والشركات العالمية.

ويتضمن جدول أعمال هذه القمة، الأولى من نوعها، جلسة تشاورية للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية بمشاركة الأمانة العامة ممثلة بالسفير، أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

 كما ستشهد مائدة مستديرة موسعة للوزراء المشاركين من مختلف الدول الوازنة في مجال المعادن وتنظيم عدة فعاليات حول الاستراتيجية التعدينية الوطنية في المملكة العربية السعودية.

وستتناول جلسات عمل هذا الملتقى الدولي بحث القضايا ذات الصلة باستشراف مستقبل الصناعات التعدينية، وبحث فرص الاستثمار بالمنطقة، وجذب رؤوس الأموال وتعزيز الشراكات في قطاع التعدين، فضلا عن بناء صناعة تعدينية مستدامة في سياق دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

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