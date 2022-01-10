الأولمبية تعتمد مرزوق محمد مرشحا عن الجودو في انتخابات اللجنة

أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات اللجنة المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل بمقر اللجنة في مدينة نصر.



وتضمن قرار اللجنة الأولمبية تواجد اسم مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو، ضمن قائمة المرشحين، وهو الممثل الوحيد للمجلس بموجب ترشيح مجلس إدارة اتحاده. وطبقا لقرار مجلس إدارة اتحاد الجودو بترشيح مرزوق محمد لخوض انتخابات اللجنة الأولمبية، يصبح الأخير هو المرشح الوحيد لاتحاد الجودو في السباق الانتخابي للجنة.



وكان مجلس إدارة اتحاد الجودو قد قرر في وقت سابق، تفويض مرزوق محمد رئيس الاتحاد لخوض انتخابات اللجنة الأولمبية، على المنصب الذي يختاره.



وأعلن مرزوق محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، في وقت سابق تعيين الأسطورة المصرية والعالمية محمد رشوان مشرفا على المنتخبات الوطنية، في مختلف الأعمار السنية.



وتشمل مهام رشوان، وضع تصورات لخطة إعداد المنتخبات، ومتابعة تنفيذ الخطط مع المدربين، والإشراف على تأهيل وإعداد اللاعبين للمشاركة في البطولات الدولية والقارية.



ومن جانبه قال مرزوق، أن محمد رشوان أسطورة مصرية ذاع صيتها في العالم وترك أثرا طيبا عن الرياضيين المصريين، ومثل أعلى للاعبين واللاعبات، وأن الاستفادة من خبراته أمر ضروري. وتابع: "الباب مفتوح أمام الجميع للمساهمة في عودة الجودو المصري لمنصات التتويج، واليد ممدودة لكل من أراد الصالح العام بعيدا عن الحسابات الشخصية".



وكان مجلس إدارة اتحاد الجودو، قد اتخذ عددا من القرارات الهامة خلال اجتماعه الذي أقيم مؤخرا بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر.



وجاءت قرارات الاتحاد كالتالي، - تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة مرزوق محمد رئيس الاتحاد وعضوية كل من، عصام رشاد وحسام عوض الله وخالد المعتز. - تكليف مرزوق محمد رئيس الاتحاد بالإشراف على لجنة المنتخبات. - تكليف عصام رشاد بالإشراف على لجنة المناطق. - تكليف خالد المعتز عضو المجلس بالإشراف على لجنتي الحكام واللجنة الطبية. - تكليف أحمد صبرة عضو المجلس بالإشراف على لجنة المسابقات واللجنة العلمية. - تكليف عمرو مكرم بالإشراف على ملف المدربين واللجنة الفنية. - تكليف طارق عز الدين عضو المجلس بالإشراف على لجنة الإيكيدو. - عقد اجتماع مع المديرين الفنيين للأندية، لمناقشة وعرض خطة النشاط للموسم المقبل. - اختيار حسام عوض الله عضو المجلس نائبا أول لرئيس الاتحاد، وعصام رشاد نائب ثاني.