رفع 400 حالة إشغال وإزالة تعديات وأعمال رصف وتجميل بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها وأنشطتها الهادفة لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى يتابع بشكل لحظى هذه الجهود ، ويكلف بتكثيفها على مدار اليوم فى الفترتين الصباحية والمسائية بما يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو باستكمال تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية المتمثلة فى التطوير والتجميل وإعادة رصف طرق وشوارع الطويسة ومجلس المدينة والوسطانى وجاه الرسول والغابة ، بالإضافة إلى طريق الجبانة الجديدة ببنبان بأطوال 3.8 كم وبتكلفة 5.7 مليون جنيه، حيث تم التشديد على المقاولين المسئولين عن تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء منها سواء رصف أو تطوير وتجميل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة ، مع سرعة تلافى الملاحظات التى تم رصدها لضمان الجودة فى الأعمال المنفذة .

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فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية على أراضى أملاك الدولة من التعديات على مساحة 240 م2 بقرية قورته ثان .

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإشراف المهندس سيد مدنى، حملة مكبرة بنطاق حى غرب أسفرت عن رفع 400 حالة إشغال بدون محضر ، ورفع 10 ستاند و 6 فاترينات ، بجانب عربة توك توك مخصصة لتجهيز الفطائر ، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر إشغال و 4 محاضرغلق لمخالفة المواعيد المقررة، حيث شارك فى أعمال الحملة رجال شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، علاوة على نائب رئيس المدينة لقطاعى غرب وجنوب محمد حسين بمعاونة المهندسين والفنيين والعاملين والمعدات التابعة للوحدة المحلية .

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ثمار نتائج جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية على مدار العام المنقضى 2021 ، والتى شملت تنظيم 101 قافلة طبية بمختلف القرى والمدن نجحت فى توقيع الكشف الطبى المجانى لأكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة ، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه تكثيف الجهود لتنظيم القوافل الصحية المتنقلة بمختلف القرى والنجوع ، ويأتي ذلك في إطار توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية وهو شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة .

وأكد اللواء أشرف عطية أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

أنشطة المحليات بأسوان

أنشطة المحليات بأسوان

أنشطة المحليات بأسوان