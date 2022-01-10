بعد والدته بأيام.. نجل أحمد السقا يصاب بفيروس كورونا

كشف ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، عن إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من إعلان والدته الإعلامية مها الصغير إصابتها.

وكتب ياسين السقا على خاصية استوري بحسابه الشخصي بـ انستجرام: “لو كان حد على تواصل معايا، رجاء يعمل اختبار لنفسه، لأن تحليلي إيجابي كورونا”.

وكانت الاعلامية مها الصغير - زوجة الفنان أحمد السقا - نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت مها الصغير، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام داخل منزلها وهي تقبل كلبها، وتحتضنه.

إصابة مها الصغير بفيروس كورونا

قبل أيام، كشفت الإعلامية مها الصغير ؛ زوجة الفنان أحمد السقا عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت مها الصغير تعليقا عند السيناريست تامر حبيب وذلك عبر منشوره الذي أعلن فيه إصابته هو الاخر بالفيروس لتول أنها ايضا أصيبت بالفيروس.