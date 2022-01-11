السولية جاهز للمشاركة مع منتخب مصر أمام نيجيريا

أعلن حازم الحديدى وكيل اللاعبين جاهزية عمرو السولية طبيا للمشاركة مع منتخب مصر أمام نيجيريا بأمم أفريقيا بالكاميرون.

وقال الحديدى، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت 1: وليد سليمان لاعب الأهلى مستمر مع القلعة الحمراء ولا نية لاعتزاله كما يتردد .

في سياق آخر قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "استقر كارلوس كيروش على التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الذي يواجه نيجيريا غدا في المباراة الافتتاجية للمنتخب في بطولة أمم افريقيا".



وواصل: "قرر كيروش اللعب بطريقته المعتادة 4/3/3 على أن يدافع الشناوي عن حراسة المرمى وفي الخط الخلفي الرباعي فتوح والونش وحجازي وأكرم توفيق وأمامهم ثلاثي الوسط حمدي فتحي والنني والسولية ، وفي الهجوم صلاح ومرموش ومصطفى محمد".

تابع: "البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.