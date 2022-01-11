عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية جاهز للمشاركة مع منتخب مصر أمام نيجيريا

السوليه
السوليه

أعلن حازم الحديدى وكيل اللاعبين  جاهزية عمرو السولية طبيا للمشاركة مع منتخب مصر أمام نيجيريا بأمم أفريقيا بالكاميرون.

وقال الحديدى، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت 1:  وليد سليمان لاعب الأهلى مستمر مع القلعة الحمراء ولا نية لاعتزاله كما يتردد .

في سياق آخر قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "استقر كارلوس كيروش على التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الذي يواجه نيجيريا غدا في المباراة الافتتاجية للمنتخب في بطولة أمم افريقيا".


وواصل: "قرر كيروش اللعب بطريقته المعتادة 4/3/3 على أن يدافع الشناوي عن حراسة المرمى وفي الخط الخلفي الرباعي فتوح والونش وحجازي وأكرم توفيق وأمامهم ثلاثي الوسط حمدي فتحي والنني والسولية ، وفي الهجوم صلاح ومرموش ومصطفى محمد".

تابع: "البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي،  محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

السولية نيجيريا منتخب مصر مصر أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

13218 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 دول عربية خلال 24 ساعة

حكايات الرحلة الأخيرة في سيارة الموت.. والدة أحد المفقودين تصرخ على النيل: رد عليا يامحمد| صور

تطورات حادث منشأة القناطر.. ضبط قائد سيارة الموت و3 عاملين في المعدية

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

يوم للتاريخ..محمد سراج يتحدث عن مشاركته بمنتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسي

فيوتشر يحدد سعر أحمد رفعت للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

أسباب برودة الأطراف في الشتاء وطرق علاجها

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ