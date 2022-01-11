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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم العوامل التي تؤثر على طول الطفل

طفل
طفل

يتنبأ بعض الآباء بطول طفلهما، وأحيانا يصبح هذا التنبأ صحيح فى وقت ما، ولكن عليهم وضع عوامل تؤثر على نمو الطفل فى الاعتبار، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

 

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ما العوامل التي تؤثر على طول الطفل؟


تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على نمو الأطفال ما يلي:

 

1. تاريخ العائلة وعلم الوراثة: كما ذكر أعلاه ، من المرجح أن يرث الأطفال طولهم من الوالدين. يمكن أن يؤثر التاريخ العائلي ذو القامة القصيرة أو الطويلة على طول طفلك البالغ بسبب التركيب الجيني.

قد تلعب الجينات أيضًا دورًا في تحديد ارتفاع الأطفال. يُعتقد أن الأولاد قد يكونون أطول من البنات في بعض الحالات. يمكن أن يكون هذا لأن الفتيات يمتلكن اثنين من الكروموسومات X ويصلن إلى سن البلوغ في وقت أبكر من الأولاد.
 

2. البلوغ: هي الفترة التي يمر فيها الطفل بتغيرات جسدية مختلفة ، مثل شعر الوجه ، ونمو الشعر في منطقة العانة والإبط ، وحب الشباب الخفيف. هناك ذروة مفاجئة في النمو النموذجي للأطفال عندما يصلون إلى سن البلوغ حوالي ثماني سنوات.

3. التغذية: من الواضح أن التغذية تساهم في نمو الطفل. يمكن أن يتسبب نقص التغذية الكافية واتباع نظام غذائي متوازن في قصر قامة الأطفال أثناء نموهم. يجب عليك استشارة طبيب الأطفال الخاص بطفلك لفهم الحالة الغذائية لطفلك

 

4. الظروف الصحية: بعض الحالات الصحية التي تؤثر على طول الطفل تشمل :

يؤدي انخفاض أو زيادة إنتاج هرمون النمو إلى تأخر النمو أو العملقة (التي تتميز بارتفاع إضافي) مقارنة بالأطفال الآخرين في نفس العمر.
شذوذ الكروموسومات يسبب متلازمة تيرنر و متلازمة داون قد يؤدي إلى قصر القامة والتنمية ارتفاع بطيئة.

الأمراض الأساسية ، مثل مشاكل الجهاز الهضمي واضطراب الكلى أو القلب أو الرئة والضغط المستمر.
الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل التهاب المفاصل ، السرطان تميل، ومرض الاضطرابات الهضمية لتكون أقصر من متوسط طول عمرهم.

متى يجب أن تقلق بشأن طول الطفل؟

على الرغم من أن الانحرافات الطفيفة عن منحنى النمو الطبيعي لا ينبغي أن تثير القلق ، إلا أن النمو غير العادي يمكن أن يشير إلى حالة أساسية. لذلك يجب استشارة طبيب الأطفال في الحالات التالية :

زيادة غير عادية في الطول مقارنة بالأطفال في نفس العمر. يمكن أن يكون هذا نتيجة البلوغ المبكر بسبب التغيرات الهرمونية. يؤدي البدء المبكر في سن البلوغ إلى طفرة سريعة في النمو تتوقف قبل العمر الطبيعي وتؤدي إلى قصر القامة كشخص بالغ.
يمكن أن يشير النمو البطيء أيضًا إلى تغير هرموني. يمكن أن ينتج قصر القامة بشكل غير طبيعي عن نقص هرمون النمو بسبب تلف الغدة النخامية الأساسي.

يمكن أن يتسبب قصر القامة للطفل أو حتى الطول الشديد مقارنة بأصدقائه أو أقرانه في الشعور بالتوتر أو الاكتئاب ، الأمر الذي يتطلب رعاية طبية ودعمًا فوريًا.
 

القلق بشأن نمو طفلك وتطوره أمر طبيعي. لكن تذكر أن كل طفل يختلف في نموه البدني. ومن ثم ، لا تقلق إذا كان طفلك لا ينمو وفقًا لمخططات النمو القياسية. بدلاً من ذلك ، راقب نموهم وتابع زياراتهم المنتظمة لطبيب الأطفال لضمان نمو صحي شامل مع تزويدهم بأفضل تغذية ودعم.

ألتهاب المفاصل نظام غذائى السرطان الانحراف شعر الوجة البط

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