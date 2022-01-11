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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شعرت به مصر.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب قبرص

زلزال
زلزال

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 بمقياس ريختر في قبرص، شعر بها سكان مصر.

ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة "جلوبال تايمز"، بانهيار جزء صغير من سور الصين العظيم، بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي الصينية، يوم السبت الماضي.

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بسبب زلزال.. انهيار جزء من سور الصين العظيم

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زلزال بقوة 5.8 بمقياس ريختر يضرب اليونان

ووفقا لروسيا اليوم، انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي.

وقررت السلطات الصينية القيام بعملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقًا لمركز شبكات الزلازل الصينية، واكتشفت موقع الانهيار.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الجمعة الماضي، إن زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب تشينجهاي في شمال الصين.
 

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