حكاية شهداء سيارة الموت| زينب تنتظر عُرسها وسعيد والدته أنجبته بعد 14 سنة زواج

في مشهد مهيب شيع أهالي المنوفية، جنازة شهداء لقمة العيش اللذان لقى مصرعهما إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، قبل عبورهم النيل من محافظة الجيزة إلي محافظة المنوفية.

وعقب الانتهاء من دفن جثامين ضحايا الحادث، قال أحد اقارب شهداء لقمة العيش زينب وسعيد، أن الضحية الأولى هي زينب عبدالمؤمن عبدالعزيز 17 عام، والضحية الثانية هو سعيد مسعد 14 عاما "ابن خالتها".

وقال أقارب الضحايا، إن الشهيدة زينب كانت تخرج في الصباح قاصدة المزارع في محافظة الجيزة للعمل بها لمساعدة أهلها، وبالتحديد عقب خطبتها منذ ستة أشهر، حيث كانت تُجهز لشراء إحتياجات ومستلزمات زواجها الذي يتبقى عليه 5 أشهر.

وأضاف، أن الضحية زينب مؤمن لديها ثلاث أشقاء "بنتين وولد"، وهي أكبرهم سنا وتعمل لمساعدة أهلها وشراء مستلزمات زواجها في أحد المزارع بمحافظة الجيزة.

أما عن الضحية الثانية، قال أحد أقاربه، "سعيد عنده 14 سنة، ووالدته فضلت 14 سنة مش بتخلف، وبعدها ربنا رزقها بـ سعيد الله يرحمه وأخته أمل"، وقبل شهور قليلة أجرت والدة الشهيد سعيد عملية لاستئصال الرحم.

وأستمرت عمليات البحث في موقع سقوط السيارة الربع نقل من أعلى المعدية، وكشفت التحريات وجود 4 فتيات وشابين مفقودين أسفل المياه حتى الأن وجاري البحث عنهم لإنتشالهم من المياه.

- تحقيقات في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر

فيما تلقت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

- ضبط قائد السيارة و3 من العاملين في المعدية

وتم القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تفاصيل غرق سيارة ربع نقل في نهر النيل بـ الجيزة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من اعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر، وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان السيارة كانت نقل ٢٣ طفل ١٠ فتيات و١٣ صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة اعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدى موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر ان الاطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية ايطاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لاقلالهم واعادتهم مرة اخرى لمنازلهم وقالت التحريات إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.