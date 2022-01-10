مدير أمن الجيزة يصل موقع سقوط سيارة من معدية في منشأة القناطر

وصل اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلي موقع حادث سقوط سيارة ربع نقل من معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وصل برفقة قيادات مديرية أمن الجيزة الي موقع حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، لمتابعة تطورات الحادث.

وانتشرت مجموعة من أهالي ضحايا السيارة من أعلى معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، على ضفاف النيل في انتظار خروج ٦ آخرين مفقودين.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت ١٥ طفل عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل ٢٣ منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر.

وتجري قوات الانقاذ النهري البحث عن ٦ مفقودين عقب انتشال جثتين لقيا مصرعهما غرقا فور سقوط السيارة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من اعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان السيارة كانت نقل ٢٣ طفل ١٠ فتيات و١٣ صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة اعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدى موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر ان الاطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية ايطاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لاقلالهم واعادتهم مرة اخرى لمنازلهم وقالت التحريات إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.

وتستانف الضفادع البشرية البحث عن غرقى اخرين وحصر الاعداد لبيان الناجين والمتوفين.

وشهدت مدينة منشأة القناطر حادث مؤسف عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل عمال مزارعين بنهر النيل من معدية خاصة بفرع رشيد.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وجه اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لمسرح الحادث والدفع بقوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالاوناش لرفع السيارة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن أي ناجين من الحادث.

ونجح رجال الضفادع البشرية في انتشال جثتين حتى الآن بينما يتم البحث عن اخرين حيث أفادت التحريات الأولية بوجود أكثر من ٢٠ عامل على السيارة.

وأشارت التحريات أن السيارة كانت في إتجاهها للبر الآخر إتجاه محافظة المنوفية ومازالت عمليات البحث مستمرة للبحث عن ناجين وانتشال جثث الغرقى.