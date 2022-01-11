أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-1-2022

ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11-1-2022 في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11-1-2022 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 25 و 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 33-34 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 36 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 68 -72 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-1-2022 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.25_6.5 جنيه

كتكوت ساسو : 5.25 5.5 جنيه

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11-1-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 49-50 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 48-49 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 57-58 جنيها.



أسعار البط اليوم الثلاثاء 11-1-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -48 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 50-54 جنيها للكيلو.