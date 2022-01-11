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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق توافق على اتفاقية نقل نفط البصرة للعقبة

صدى البلد

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الاطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الأحمر.

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي، ان نظيره العراقي احسان عبدالجبار ابلغه بمكالمة هاتفية بموافقة "مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الاطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه".

وأشار الوزير الخرابشة الى انه اتفق مع الوزير العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد ألانبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.

واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة والتي عقدت في يونيو من العام المنصرم في العاصمة بغداد بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي واخر مستجدات أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة.

ويأتي المشروع في اطار توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الاردن بموجبه حق شراء 150 الف برميل نفط يوميا لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.

ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ (1) مليون برميل في اليوم من البصرة لغاية العقبة وبطول حوالي (1665) كم لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة مرورا بالاراضي الأردنية وصولا الى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمية.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع (الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن) بحوالي (7-9) مليار دولار حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.

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