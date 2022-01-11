مصلحة الضرائب: نسعى لوضع مصر قى الصفوف المتقدمة

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تحول رقمى من ضمنه محاور اتخاذتها وزارة المالية مع مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذاً للتوجهات الرئاسية وتحول مصر من المنظومة الورقية إلى المنظومة الرقمية.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على دى أم سى، اننا نسعى لوضع مصر قى الصفوف المتقدمة.

وأشار إلى أن الممول ملزم بتقديم الاقرار الضريبى من 1 يناير 2022 حتى 31 مارس 2022، وله مدة 90 يوم لتقديم الاقرار الضريبى.

وتابع أنه كان مكاتب أمامية تساعد الممويل، وكان هناك سيارات تجول الأسواق والمناطق الصناعية بالنسبة للمويل ليتم تقديم الإقرار الريبى الكترونى.