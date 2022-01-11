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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصلحة الضرائب: نسعى لوضع مصر قى الصفوف المتقدمة

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تحول رقمى من ضمنه محاور اتخاذتها وزارة المالية مع مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذاً للتوجهات الرئاسية وتحول مصر من المنظومة الورقية إلى المنظومة الرقمية.

 

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على دى أم سى، اننا نسعى  لوضع مصر قى الصفوف المتقدمة.

 

وأشار إلى أن الممول ملزم بتقديم الاقرار الضريبى من 1 يناير 2022 حتى 31 مارس 2022، وله مدة 90 يوم لتقديم الاقرار الضريبى. 

 

وتابع أنه كان مكاتب أمامية تساعد الممويل، وكان هناك سيارات تجول الأسواق والمناطق الصناعية بالنسبة للمويل ليتم تقديم الإقرار الريبى الكترونى.

مصلحة الضرائب المصرية برنامج 8 الصبح مصر الإقرار الضريبي المناطق الصناعية

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