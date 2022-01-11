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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الجيم .. إطلالة مميزة لـ«ميرنا نور الدين»

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع تواصل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

واعتمدت ميرنا نورالدين في إطلالتها على ارتداء ملابس رياضية مكونه من بنطلون سبورت اسود وتيشيرت بنفس اللون.

 

وحرصت ميرنا على وضع مكياج خفيف يتناسب مع الصورة الرياضية التي حازت على اعجاب الكثيرين على صفحتها الخاصة.

 

ويعرض حاليا للنجمة ميرنا نور الدين فيلم الجريمة والذي يعد التعاون الثالث الذى يجتمع  فيه  أحمد عز مع الفنانة منة شلبي، حيث سبق وأن قدما معاً فيلم “ شباب تيك واى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد .

 

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب ومحمد الشرنوبي وميرنا نور الدين وغيرهم. 

 

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في حكايات مسلسل وراء كل باب، حيث تلعب بطولة العمل مع كل من الفنانات  هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز.

 

 حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناة الحياة

 

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IMG_٢٠٢٢٠١١١_١٦٠٧٤٤
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Screenshot_٢٠٢٢-٠١-١١-١٦-٠٧-٢٥-٨٩١_com.instagram.android
IMG_٢٠٢٢٠١١١_١٦٠٧٢٠
IMG_٢٠٢٢٠١١١_١٦٠٧٢٠
بصورة من داخل الجيم ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها ملابس رياضية اطلالة مميزة

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