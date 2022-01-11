فوسفات مصر يكرم العمال المثاليين في الوادي الجديد

نظمت وزارة البترول، احتفالية فنية، لتكريم العامل المثالي و5 موظفين في شركة فوسفات مصر بمحافظة الوادي الجديد.

وقال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، في تصريح صحفي، إن الاحتفالية أقيمت تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول، وتنفيذا لتوجيهات بالاهتمام بالعنصر البشري ومراعاة البعد الاجتماعي وتفعيل قنوات التواصل مع العمال وخلق روح العمل الجماعي لدفع عجلة الإنتاج بشركات التعدين التابعة للوزارة.

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وأكد عبد العظيم، أنه جرى تكريم 5 موظفين بمشروع فوسفات الوادي الجديد، بالإضافة لتكريم النقابة للعمال المثاليين بالشركة وتكريم قيادات المحافظة التنفيذية وعلى رأسهم اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، تقديرًا لجهوده في دعم الشركة وتسلمه عنه مدير القوى العاملة بالمحافظة.

ولفت عبد العظيم، إلى أن تكريم العامل المثالي بمواقع العمل بالشركة جاء تنفيذا لتوجيهات المهندس وزير البترول، وجرى اختيار العامل المثالي من خلال لجان مشكلة بالشركة تعمل بحيادية ونزاهة وشفافية وجرى تكريم العامل المثالي بفرع الشركة الرئيسي وبموقع الوادي الجديد فيما سيجري تنفيذ احتفالية مماثلة بموقع الشركة في البحر الأحمر.

من جانبه أكد باسم أحمد مرسي، مسئول الإعلام بشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد، إن الاحتفالية تضمنت تكريم العامل المثالي وهم " جيولوجي الحسين أبراهيم رشاد، والمحاسب أحمد حسن عبد الرحمن، وعبد الله محمد يوسف، وعماد سعيد عبد التواب، ونجلة الزميل طه عثمان زناتي وهي الشاعرة أسماء لما قدمته من فقرات شعرية خلال الحفل.

وأضاف باسم، أن الاحتفالية جرى تنظيمها بموقع الشركة في منطقة هضبة أبو طرطور بحضور لفيف من قيادات المحافظة التنفيذية وقيادات الشركة والعاملين بها، وألقى خلالها المهندس محمد عبد العظيم، رئيس الشركة كلمة رحب خلالها بضيوف الحفل والشركة وقدم الشكر خلالها لوزير البترول على دعم الشركة ولجميع العاملين بالشركة ونقابة العاملين بها، وجميع قيادات المحافظة وعلى رأسهم محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط.

ولفت باسم، إلى أن الاحتفالية تضمنت فقرات فنية وغنائية من فرقة الموسيقى العربية وفرقة الفنون الشعبية بالوادي الجديد، وفقرة شعرية وكلمات للحضور وقيادات الشركة.

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حضر الاحتفالية كلا من طارق إمام مساعد رئيس الشركة للعقود وتنمية الأعمال، واللواء أركان حرب، عماد حمدي العطار، مستشار رئيس الشركة، والمهندس محمد عبد الجليل، مساعد رئيس الشركة لموقع الوادي الجديد، والمهندس ثروت حجاب، والمهندس مصطفى فؤاد، مديري موقع الشركة بالوادي الجديد، وأشرف شحاتة، رئيس النقابة بالشركة، ونائب رئيس النقابة العامة.

كما حضر الاحتفالية، الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والمهندس أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة، ومحسن حسب، وكيل وزارة الثقافة، وأحمد عبد العاطي، رئيس الاتحاد الفرعي لنقابات العمال بالوادي الجديد.