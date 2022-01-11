السفير البريطاني لـ صدى البلد: لا يوجد مثيل لـ منتدى شباب العالم

تحياتي للحكومة المصرية

قال السفير البريطاني بمصر "جاريث بايلي"، إن منتدى شباب العالم، ضروري ومفيد للغاية، موجهاً تحياته للحكومة المصرية للترتيب لهذا المؤتمر في نسخته الرابعة في مدينة السلام بشرم الشيخ لكون هذا المنتدى ضروري لإحتياج شباب العالم، لإيجاد سبل للحوار في ظل أزمة فيروس كورونا.

أفضل منتدى بالعالم

وأضاف السفير البريطاني، لـ "صدى البلد"، أن منتدى شباب العالم فريد من نوعه، مؤكدا عدم وجود مؤتمرات أو منتديات مميزة في العالم كله مثل منتدى الشاب العالم، مشيداً بنجاح الحكومة المصرية بترتيب الإجراءات الإحترازية لحماية الشباب من فيروس كورونا، حيث كانت النتائج ملموسة في ذلك الأمر، مؤكدا أنه بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى نتائج متميزة من خلال حوار يبدأ بالأمل والتفاؤل خلال منتدى شباب العالم.

وأضاف السفير البريطاني، أن أغلب الشباب البريطاني شاركوا في المنتدى بشكل افتراض بسبب قيود فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية المتبعة، لافتاً إلى أن هناك تحفظ من الشباب البريطاني للسفر إلى أي مكان إثر تفشي متحور أوميكرون، ولكن هذا الأمر لم يمنع الشباب البريطاني من المشاركة في المنتدى افتراضيا.