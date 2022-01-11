البلتاجي: بكاري جاساما افتقد الشجاعة وحرم منتخب مصر من ركلة جزاء ضد نيجيريا

أكد الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، أن منتخب مصر يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال رضا البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو تعرض للعرقلة بشكل واضح من لاعب نيجيريا داخل منطقة جزاء المنافس وبكاري جاساما افتقد للشجاعة وكان لابد أن يتم إبلاغ الحكم من تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لأحمد السيد زيزو".

وأضاف رضا البلتاجي: "بكاري كان من الممكن أن يحتسب ركلة الجزاء ولكنه لم يكن شجاعا، فالتحام زيزو مع لاعب نيجيريا يظهر وكأنه طبيعي ولكنه ليس طبيعيا ويستدعي الحصول على ركلة جزاء".

وختم حديثه قائلا: "ما حدث في مباراة مصر ونيجيريا من خلال تغيير الكرة أكثر من مرة لا يليق بالاتحاد الإفريقي واللجنة المنظمة هذا لا يحدث في دوريات الدرجة الثانية؟"

