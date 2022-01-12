راكب يقتحم قمرة قيادة طائرة أمريكية في هندوراس

أفادت وسائل إعلامية بأن راكباً اقتحم قمرة قيادة طائرة أمريكية تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" في مطار بدولة هندوراس، أثناء صعوده إلى الرحلة التي كانت متوجهة إلى ميامي في الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرجل دخل إلى قمرة القيادة في الطائرة وألحق أضرارا بوحدات التحكم فيها، قبل محاولته القفز من النافذة.

وأضافت أنه تم إيقاف الطائرة المتضررة في مطار رامون فيليدا موراليس الدولي في سان بيدرو سولا في هندوراس.

وقالت القناة الأمريكية إنه تم نقل الركاب إلى رحلات لاحقة، بعدما تضررت الطائرة الأولى جراء الحادث.

فيما أوضحت شركة أمريكان إيرلاينز في بيان "نشيد بأعضاء طاقمنا المتميزين؛ لمهنيتهم ​​في التعامل مع الموقف الصعب".

وأشارت إلى احتجاز الشخص، الذي لم يتم الكشف عن هويته، من قبل السلطات في دولة هندوراس.